РИАМО - 13 фев. Предстоящая неделя в Москве и Подмосковье окажется не по сезону теплой, к концу недели ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В первой половине недели у нас существенных осадков не ожидается. Температура воздуха будет слабоотрицательная, практически около нуля в ночные часы. Дневная температура воздуха слабоположительная», — сказала Позднякова.

Она добавила, что в ночь на 16 февраля погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления. Из-за этого температура воздуха в черте столицы опустится до минус 3-4 градусов. Затем в Москву и Подмосковье придет следующий атлантический циклон, который принесет порцию осадков.

По словам Поздняковой, с 18 по 20 февраля в столичном регионе возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. В эти дни температура воздуха в дневное и ночное время вернется к значениям, близким к нулю.

«Температура воздуха практически всю неделю будет выше климатической нормы. Начиная с воскресения, когда мы уже окажемся в тыловой части атлантического циклона, температура начнет понижаться», — заключила Позднякова. ​

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