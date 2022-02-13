РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. Волонтеры движения «Милосердие-Подольск» помогли приобрести ноутбук многодетной семье на Алтае, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

У волонтера движения на Алтае остались друзья, которым время от времени нужна помощь, - многодетная семья Ишковых, состоящая из четырех сыновей и мамы. Старший сын поступил в профильный класс и ему необходим ноутбук для выполнения заданий, однако своих средств на такую покупку семье не хватало.

Волонтеры движения менее чем за неделю собрали 31 тыс. рублей. Все деньги они перевели многодетной маме на карту. В течение двух дней ребята прислали отчет о покупке и слова благодарности.