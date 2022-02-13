РИАМО - 13 фев. Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль зимней Олимпиады в Пекине в гонке преследования, сообщает «Интерфакс».
Выиграл гонку француз Кентен Фийон-Майе, второе место занял представитель Норвегии Тарьей Бе.
XXIV зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Участниками Игр стали около 2,8 тыс. спортсменов из 95 стран мира. Россияне выступают под флагом Олимпийского комитета РФ.
На данный момент россияне завоевали 15 медалей на Играх в Пекине: 4 золота, 4 серебра и 7 бронзовых наград.
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