РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. Спортсмены из подмосковного Подольска завоевали 8 медалей разного достоинства на турнире по дзюдо в Серебряных Прудах, сообщил президент Подольской федерации дзюдо и самбо Дмитрий Воробьев.

В городе Серебряные Пруды 12 февраля прошел турнир по дзюдо среди юношей 2008-2010 годов рождения, посвященный памяти дважды Героя Советского Союза, маршала Советского Союза Василия Чуйкова. В состязаниях приняли участие спортсмены из Подольска.

Так, первые места завоевали Алексей Тюляков (в весовой категории 50 кг), Артем Кичанов (55 кг), Иван Туркин (66 кг), Артем Литвиненко (более 73 кг). Вторые места получили Тимофей Оприш (55 кг), Матвей Козловский (66 кг) и Никита Спиридонов (более 73 кг). Бронзу выиграл Арсений Метелкин (46 кг).

Также в этот день в Подольске проходил традиционный турнир по дзюдо «А ну-ка, девушки!». В нем первое место завоевала Анастасия Молчанова, второе - Полина Лайченко.