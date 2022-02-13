РИАМО - 13 фев. День всех влюбленных отметят в подмосковном Раменском округе концертом, игровой программой и акцией «День дарения книг», сообщили РИАМО в администрации муниципалитета.

Так, 14 февраля в ДК «Заря» организуют тематическую программу, посвященную Дню всех влюбленных. Она пройдет в игровой форме, участникам предстоит объяснять загаданные слова, избегая употребления однокоренных слов. Событие рассчитано на молодежь. Начало в 17:30.

В Родниковской центральной библиотечной системе 14 февраля в течение всего дня будет проходить акция «День дарения книг». Ее проведут в рамках VI Общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Все желающие смогут преподнести литературу друзьям, родственникам, детским организациям и библиотекам.

Кроме того, 14 февраля в ДК «Константиновский» пройдет концерт «Песни о любви». Начало мероприятия в 18:00.

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