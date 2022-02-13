РИАМО - 13 фев. На официальных сайтах столичных парков 14 февраля пройдут концерты, творческие занятия, лекции и другие мероприятия, посвященные Дню всех влюбленных. Для просмотра онлайн-программы не требуется регистрация, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Парк «Сокольники» в 12:30 опубликует воспоминания и заметки о своих знаменитых гостях, а также о популярных местах для свиданий. На страницах в социальных сетях пользователей познакомят с историей написания картины Исаака Левитана «Осенний день. Сокольники».

Кроме того, пользователям расскажут о китайской беседке, которая раньше стояла на берегу Большого Оленьего пруда и пользовалась большой популярностью у влюбленных. До наших дней она не сохранилась, но остались фотографии и связанные с этим местом истории.

В 14:00 на YouTube-канале парка «Фили» начнется концерт Оксаны и Николая Архиреевых. Дуэт существует не так давно. Сначала артисты начали вместе выступать, а позже создали семью. Ко Дню всех влюбленных Архиреевы исполнят кавер-версии популярных композиций.

Парк «Северное Тушино» проведет литературную викторину. В официальных аккаунтах парка в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram в 09:00 появятся задания. Пользователям предстоит определить ложные и верные утверждения о литературных героях романтических произведений. Принять участие можно до 17:00 16 февраля, в этот же день выберут 4 победителей. ​

Кроме того, на онлайн-площадках нескольких парков пройдут творческие мастер-классы, на которых можно будет создать подарки своим возлюбленным.

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