РИАМО - 13 фев. Зампред правительства Подмосковья Анна Кротова и глава Долгопрудного Владислав Юдин проверили работу маршрутов общественного транспорта в муниципалитете и провели встречу с водителями и пассажирами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев после встречи с водителями в Ленинском округе поручил главам провести такие же встречи на местах, чтобы узнать, что волнует водителей и пассажиров. Большое внимание надо уделить условиям труда водителей, на которых приходится беспрецедентная нагрузка из-за ковида», - сказала Кротова.

Она объяснила, что 12% водителей болеют, поэтому бесперебойное выполнение рейсов остальным водителям приходится обеспечивать за счет переработок.

В 2022 году Долгопрудный стал одним из подмосковных округов, где внедрили брутто-контракты.

«Суть проекта - выручка от оплаты проезда теперь поступает в бюджет, а не напрямую перевозчикам. Доход перевозчиков не зависит от числа поездок и оплаты проезда пассажиров», - отметила Кротова.

В ходе встречи водители рассказали о случаях, когда пассажиры пытаются оплатить проезд неисправной картой, а когда она не срабатывает, настаивают на бесплатном проезде. Чтобы исключить спорные ситуации, у водителей разместят памятки с разъяснениями по таким случаям.

Пассажиры округа отметили улучшение транспортного обслуживания. Так, с начала года на маршруты вышли новые автобусы, стали предоставляться льготы и скидки.

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