РИАМО - 13 фев. Зампред правительства Подмосковья Анна Кротова и глава Долгопрудного Владислав Юдин проверили работу маршрутов общественного транспорта в муниципалитете и провели встречу с водителями и пассажирами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Она объяснила, что 12% водителей болеют, поэтому бесперебойное выполнение рейсов остальным водителям приходится обеспечивать за счет переработок.
В 2022 году Долгопрудный стал одним из подмосковных округов, где внедрили брутто-контракты.
«Суть проекта - выручка от оплаты проезда теперь поступает в бюджет, а не напрямую перевозчикам. Доход перевозчиков не зависит от числа поездок и оплаты проезда пассажиров», - отметила Кротова.
В ходе встречи водители рассказали о случаях, когда пассажиры пытаются оплатить проезд неисправной картой, а когда она не срабатывает, настаивают на бесплатном проезде. Чтобы исключить спорные ситуации, у водителей разместят памятки с разъяснениями по таким случаям.
Пассажиры округа отметили улучшение транспортного обслуживания. Так, с начала года на маршруты вышли новые автобусы, стали предоставляться льготы и скидки.
Андрей Воробьев рассказал о развитии транспорта в Подмосковье>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии