РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. Квадроциклисты подольского клуба «ATV Club «BIZON» стали призерами ралли-заезда на зимнем мотослете в Тульской области, сообщил «РИАМО в Подольске» президент клуба Кирилл Бородин.

В Тульской области с 11 по 13 февраля на территории базы отдыха «Приокские зори» проходил зимний мотослет «Самовар треффен-2022», приуроченный к проведению зимних Олимпийских игр в Пекине. В программу слета вошли заезды на мотоциклах с коляской, скайоринг (зимние гонки на мотоциклах, к которым сзади привязан лыжник или сноубордист), ралли по лесу на квадроциклах и гонки на эндуро-мотоциклах.

«В ралли принимали участие спортсмены различных клубов и мотосообществ, в том числе и «ATV Club «BIZON». Им предстояло проехать на квадроциклах как можно больше кругов по специальной трассе за ограниченное время. Более того, для них проводились дневные и ночные заезды. По итогу, в дневном ралли все призовые места, а это 1, 2 и 3 место, заняли спортсмены подольского квадроклуба. В ночном – у нас заслуженное золото», - сказал Бородин.

Традиционно спортивная программа завершилась праздничным концертом и фейерверком.