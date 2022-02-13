РИАМО - 13 фев. Российские лыжники завоевали золото в эстафетной гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине. Победу национальной команде принесли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов, сообщает Газета.ru.

На втором месте с отставанием в 1 минуту 7 секунд оказалась сборная Норвегии, третье место у французов.

На первом этапе эстафеты Червоткину удалось оторваться от преследовавшего его лыжника из Германии на 23,5 секунды. На следующих этапах спортсмены увеличивали разрыв. Устюгов вышел на заключительный этап с отрывом в 44,9 секунды и финишировал с флагом.

Это седьмая медаль российских лыжников на Играх в Пекине. Ранее серебро и золото принес сборной Александр Большунов. Серебряные медали завоевали Денис Спицов и Наталья Непряева. Александр Терентьев принес в копилку команды бронзу. Женская сборная также выиграла эстафетную гонку.

На сегодняшний день у России 14 медалей Олимпиады-2022: 4 золота, 4 серебра и 6 бронзовых наград.

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