РИАМО - 13 фев. На 1-й Ямской улице в Москве произошло столкновение 2 автомобилей, движение на участке затруднено, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте происшествия работают оперативные службы. Причины и обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.

Для движения на 1-й Ямской улице доступны по одной из двух полос в каждую сторону.

Ранее крупная авария произошла на 67-м км Варшавского шоссе. Там столкнулись Chevrolet, КамАЗ и Toyota. В результате столкновения погибла женщина-водитель автомобиля Toyota, еще 3 человека пострадали.

Эксперт назвал ошибки автомобилистов, провоцирующие ДТП>>