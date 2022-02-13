РИАМО - 13 фев. В 2022 году в ежегодном конкурсе на соискание премий памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) будут рассматриваться работы по естественным наукам. Заявки на участие принимают до 1 апреля, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соискатели могут прислать на конкурс монографии, оттиски статей и другие научные труды, изданные в 2019-2022 годах, а также неопубликованные работы.

Конкурс проводится по трем номинациям: методы изучения истории церкви и сохранения культурного наследия России, научные исследования, имеющие большое значение для общества, и экологические работы.

Макариевские премии выдавались в 1884-1917 годах. В то время это были одни из самых престижных наград. Вручение премий возобновили в 1997 году. Учредителями выступают Русская православная церковь, правительство столицы и Российская академия наук.

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