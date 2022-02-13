РИАМО - 13 фев. За сутки в Москве были госпитализированы 1047 человек с коронавирусной инфекцией, что почти на 24% меньше, чем днем ранее (1377), следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

В минувшие сутки в столице было выявлено 12 496 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. К аппаратам ИВЛ в больницах подключены 649 человек.

Общее число заражений с начала пандемии составляет 2 603 876. В городе выздоровели еще 24 573 пациента, у которых был выявлен коронавирус. Всего число вылечившихся составляет 2 185 131 человек.

За сутки в столице скончались 86 Covid-пациентов, болезнь унесла уже 40 020 жизней.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составляет 59,5%.

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