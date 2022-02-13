РИАМО - 13 фев. В Москве за минувшие сутки скончались 86 пациентов, у которых была выявлена ковидная пневмония. Всего в городе болезнь унесла жизни 40 020 человек, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в Москве выявлено 12 496 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев с начала пандемии составляет 2 603 876.

Число людей, вылечившихся от инфекции, составляет 2 185 131, при этом 24 573 пациента выздоровели за последние 24 часа.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица прошла пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса.

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