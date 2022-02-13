РИАМО - 13 фев. В 2022 году правительство Москвы направит 25,58 млн рублей на организацию конкурса научных трудов на соискание премий памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

В 1884-1917 годах Макариевские премии были одной из самых престижных наград. Их вручение возобновили в 1997 году. В роли учредителей премии выступают Русская православная церковь, правительство столицы и Российская академия наук.

Конкурс на соискание Макариевских премий проводится каждый год, гуманитарные науки чередуются с естественными.

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