РИАМО - 13 фев. В медучреждения Московской области за минувшие сутки доставили 621 человека с коронавирусом. Суточная госпитализация Covid-пациентов снизилась в регионе на 34% по сравнению с днем ранее, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в регионе выявили 7349 случаев инфицирования Covid-19. Заболевание побороли 8252 человека, умерли 34 пациента.

Общее число зарегистрированных в Подмосковье случаев коронавируса составляет 890 442. Выздоровели 716 510 человек. Жертвами пандемии стали 13 804 человека.

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией и число визитов в медучреждения Подмосковья постепенно снижаются. Система здравоохранения региона справляется с нагрузкой.

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