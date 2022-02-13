РИАМО - 13 фев. В России за сутки госпитализировали 12 653 человека с коронавирусной инфекцией. Это на 31,9% меньше, чем днем ранее, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в стране выявили 197 949 новых случаев Covid-19. Умерли 706 заболевших, побороли заболевание 101 568 человек.

С начала пандемии в РФ зафиксировано 14 133 509 случаев заражения коронавирусом. Жертвами пандемии стали 340 248 человек, выздоровели 11 235 859 человек.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации населения от коронавируса. Прививка позволит избежать опасных последствий заражения.

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