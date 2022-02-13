РИАМО - 13 фев. Подмосковным врачам удалось вылечить еще 8252 пациента с коронавирусом. За период пандемии болезнь в регионе побороли 716 510 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в Московской области было выявлено 7349 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 34 человека спасти не удалось.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 840 442 случая инфицирования. Жертвами опасного заболевания стали 13 804 человека.

В Подмосковье отмечается снижение количества выявляемых за сутки случаев заражения коронавирусом. Вместе с тем снижается и число обращений в поликлиники.

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