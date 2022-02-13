РИАМО - 13 фев. На территории России за прошедшие сутки умерли 706 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Жертвами заболевания в стране стали уже 340 248 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, в Москве за минувшие сутки скончались 86 пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 72, в Подмосковье – 34, в Пермском крае – 20, в Алтайском крае – 19, в Челябинской области – 18, в Новосибирской области – 15, в Красноярском крае, Нижегородской и Самарской областях – по 14 человек.

За сутки в стране выявили 197 949 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Врачам удалось вылечить еще 101 568 пациентов.

С начала пандемии в РФ зарегистрировано 14 133 509 случаев инфицирования Covid-19. Побороть опасное заболевание смогли 11 235 859 человек.

Тем, кто привился от коронавируса больше полугода назад, необходимо пройти повторную вакцинацию. Это можно сделать в любом регионе страны бесплатно.

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