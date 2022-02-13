РИАМО - 13 фев. За минувшие сутки на территории Московской области было зафиксировано 7349 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии число зарегистрированных случаев составляет 890 442, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Подмосковье отмечается снижение количества выявляемых в сутки случаев инфицирования Covid-19, а также числа обращений в поликлиники. Для снижения нагрузки на медучреждения в регионе расширили возможности горячей линии, работающей по номеру 122. Теперь по телефону можно открыть и закрыть больничный лист.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в Московской области не планируется ужесточать антиковидные ограничения.

Защитить свое здоровье от инфекции можно с помощью вакцинации и ревакцинации. Прививку можно сделать в одном из пунктов при медучреждениях или в общественных местах.

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