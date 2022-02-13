РИАМО - 13 фев. В Москве прошли лечение от коронавирусной инфекции и выздоровели еще 24 573 пациента. Всего число выздоровевших в столице составляет 2 185 131 человек, сообщает городской оперштаб.

За минувшие сутки в Москве выявили 12 496 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии выявлено 2 603 876 таких случаев.

Всего в России зафиксировано 14 133 509 случаев инфицирования Covid-19, в том числе 197 949 случаев подтвердились за прошедшие 24 часа.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что распространение омикрон-штамма коронавируса привело к беспрецедентной нагрузке на столичную систему здравоохранения, однако Москва справляется с этим вызовом.

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