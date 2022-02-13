РИАМО - 13 фев. За минувшие сутки в Москве зарегистрировали еще 12 496 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев достигло 2 603 876, сообщает столичный оперштаб.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции. Сделать прививку москвичи могут в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или в популярных общественных местах.

Вакцинация позволяет формировать коллективный иммунитет к патогену. В Москве его уровень составляет 59,5%.

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