РИАМО - 13 фев. В России за прошедшие сутки зарегистрировали 197 949 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев составляет 14 133 509, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего случаев заражения Covid-19 выявили за сутки в Санкт-Петербурге - 20 136, Москве - 12 496, Московской области - 7349, Красноярском крае - 6317 и Пермском крае - 5553.

Единственным эффективным способом защиты от инфекции по-прежнему остается вакцинация. Сделать прививку от коронавируса можно бесплатно в любом регионе страны.

В настоящее время в России снижается уровень коллективного иммунитета. Прежде всего это обусловлено утратой иммунитета вакцинировавшимися или перенесшими заболевание более 6 месяцев назад. Им необходимо пройти ревакцинацию.

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