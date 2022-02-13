РИАМО - 13 фев. Часть участников команды Олимпийского комитета России прибыла в Москву из Пекина. В аэропорту Шереметьево спортсменов встретила толпа болельщиков с цветами и плакатами.

XXIV зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Участниками Игр стали около 2,8 тыс. спортсменов из 95 стран мира. Россию представляют 109 мужчин и 104 женщины.

«Очень хочется домой к семье, нас очень долго, 50 дней дома не было. Мы уехали из дома 27 декабря, мне очень хочется домой», — сказала в эфире телеканала «360» серебряная призерка по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова, которая взяла медаль в командных соревнованиях вместе с Ирмой Махиня.

Помимо Аввакумовой и Махиня, в Россию вернулись обладательница бронзовой медали по санному спорту Татьяна Иванова, бронзовый призер в параллельном гигантском слаломе Вик Уайлд и бронзовая призерка во фристайле Анастасия Смирнова.

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