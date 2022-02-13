РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. Подросткам Подольска рассказали о законах и ответственности за их нарушение. Встреча прошла в молодежном центре, сообщается в группе «ММЦ ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

На базе молодежного центра «Максимум» в субботу методист организовал профилактическую беседу о законе и о том, какая ответственность грозит за нарушения. Беседа была направлена на формирование ответственного отношения и воспитание правового сознания.

Ребята ознакомились со статьями Уголовного и Административного кодекса РФ, которые определяют меру ответственности подростков и взрослых за противозаконные действия. В конце беседы участники встречи обобщили знания и подвели итоги.