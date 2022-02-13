РИАМО - 13 фев. В ближайшие 2 года на территории Подмосковья планируется обустроить 19 лесопарков. Их обеспечат всей необходимой инфраструктурой, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Дело в том, что этот подход одобрил и президент, и правительство. И сегодня мы имеем право делать в парках дорожки, туалеты, которые принципиально важны. Обеспечить инфраструктуру. Зимой – это лыжи, летом – велосипеды», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

В рамках программы «Парки в лесу» 19 лесных территорий сделают комфортными и безопасными для отдыха жителей и гостей Подмосковья.

В программу вошли Ольгинский лесопарк в Балашихе, Томилинский лесопарк в Дзержинском, городской лес в Домодедове, Истринский лес и лесопарк вблизи гимназии им. В.И. Долгих в Истре, лесопарк «Шариха» в Клину и другие зеленые территории.

Программа развития подмосковных парков будет продолжена>>