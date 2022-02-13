РИАМО - 13 фев. За последние 10 лет количество учащихся в Подмосковье увеличилось почти в 2 раза, для них ежегодно строят в среднем 25 школ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«У нас 10 лет назад было 600-620 тыс. школьников, в этом году к 1 сентября мы ждем 1,02 млн школьников. <…> Мы стараемся, каждый год строим в среднем 25 школ. Это все непрекращающийся процесс, это развитие. Это прекрасно, когда люди выбирают Подмосковье», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
Он добавил, что численность населения Московской области показала беспрецедентный рост.
По его словам, самый активный прирост населения наблюдается на территориях, расположенных недалеко от МКАД.
Количество жителей Подмосковья достигло 10 млн человек. К 2030 году население региона может вырасти до 13 млн человек.
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