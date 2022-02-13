РИАМО - 13 фев. За последние 10 лет количество учащихся в Подмосковье увеличилось почти в 2 раза, для них ежегодно строят в среднем 25 школ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас 10 лет назад было 600-620 тыс. школьников, в этом году к 1 сентября мы ждем 1,02 млн школьников. <…> Мы стараемся, каждый год строим в среднем 25 школ. Это все непрекращающийся процесс, это развитие. Это прекрасно, когда люди выбирают Подмосковье», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».​

Он добавил, что численность населения Московской области показала беспрецедентный рост.

«Наш регион очень активно развивается. Это беспрецедентный рост численности. Допустим, в Красногорске 10 лет назад мы имели 190 тыс. жителей, а сейчас – 0,5 млн. В Одинцове имели 340 тыс., а сейчас – 700 тыс.», — сказал Воробьев.

По его словам, самый активный прирост населения наблюдается на территориях, расположенных недалеко от МКАД.

Количество жителей Подмосковья достигло 10 млн человек. К 2030 году население региона может вырасти до 13 млн человек.

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