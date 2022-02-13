РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. В подмосковном Подольске до прибытия пожарных удалось ликвидировать возгорание в квартире на Рощинской улице, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 14:50 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в квартире дома №15 по улице Рощинская.

Последствия возгорания ликвидировали до прибытия пожарных подразделений. В работе на месте происшествия были задействованы 4 человека и 1 единица техники.