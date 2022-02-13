РИАМО - 13 фев. В 2022 году столичный разработчик и изготовитель NGS-тестов для генетических исследований в сфере онкологии в 2,8 раза увеличит объем выпуска продукции. Это станет возможно за счет расширения производства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Медицинская промышленность представлена в Москве 132 организациями, из них 72 специализируются на выпуске медизделий, 60 производят специализированное оборудование. В числе разработок — наркозно-дыхательное оборудование, устройства для реанимационных мероприятий и другие изделия», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Он объяснил, что тест-системы разработчика позволяют качественно изучить конкретную опухоль и назначить персонализированное лечение.

Благодаря увеличению объемов производства тестов в ближайший год более 14 тыс. человек смогут сдать необходимые анализы. Новая система применяется для молекулярно-генетических обследований пациентов с онкологическими заболеваниями груди, яичников, простаты и поджелудочной железы.

NGS-тесты с лета 2020 года внесены в систему обязательного медицинского страхования Москвы. Они дают возможность предельно точно провести молекулярно-генетическую диагностику, что позволяет определить вероятные мутации в исследуемых генах. Также эта методика позволила выявлять в 2 раза больше пациентов с наследственными формами рака и здоровых людей, имеющих повышенные онкологические риски.​

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