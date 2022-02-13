РИАМО - 13 фев. С начала работы Центра амбулаторной онкопомощи городской клинической больницы имени С. П. Боткина в новом здании его специалисты провели более 52 тыс. приемов пациентов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

За 4 месяца врачи выполнили более 26 тыс. лабораторных и около 17 тыс. диагностических исследований, а также провели более 2,5 тыс. онкологических консилиумов. Пациенты получили около 8 тыс. курсов противоопухолевого лекарственного лечения.

В этот центр пациенты попадают по направлению участкового терапевта при подозрении на онкологическое заболевание. В центре или в самой больнице проводятся дополнительные анализы и исследования, необходимые для постановки диагноза.

В медицинском учреждении есть современное оборудование, которое позволяет провести обследование в день обращения. Например, уже в первый визит врач онкомаммолог может провести биопсию молочной железы.

Центр амбулаторной онкопомощи Боткинской больницы находится в 28 корпусе, который был открыт после капитального ремонта в сентябре прошлого года.

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