РИАМО - 13 фев. На территории Подмосковья строятся новые объекты дорожно-транспортной инфраструктуры и постоянно расширяется парк общественного транспорта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Буквально на границе Рижского шоссе появится станция метро. В Долгопрудном – (станция – ред.) «Физтех». На территории Москвы открывается метро – это очень важно для жителей Долгопрудного. Мы постоянно обсуждаем эти вопросы с мэром (Москвы – ред.) и просим найти решение, и строим дороги», — рассказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что в регионе постоянно расширяется парк общественного транспорта компании «Мострансавто», а также автопарки частных перевозчиков. Кроме того, с марта 2022 года будет увеличена заработная плата водителей.

«Дополнительно водитель может получить до 15% выплат. Это также касается водителей скорой помощи. Мы увеличиваем парк и общественного транспорта, и скорой помощи. Потому что это очень востребовано», — сказал Воробьев.​

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