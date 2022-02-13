РИАМО - 13 фев. В субботу вечером на 67 км Варшавского шоссе произошло ДТП с 3 автомобилями – Chevrolet, КАМАЗ и Toyota. В результате столкновения погибла женщина – водитель Toyota, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

По информации ведомства, водитель Chevrolet, двигаясь в сторону Подольска, совершил касательное столкновение с ехавшим по встречной полосе КАМАЗом.

Водитель КАМАЗа после столкновения не смог справиться с управлением и столкнулся лоб в лоб с автомобилем Toyota.

Водитель Toyota погибла, пассажир этого автомобиля, а также водители КАМАЗа и Chevrolet госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

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