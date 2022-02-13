РИАМО - 13 фев. В воскресенье в столице и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, столбики термометров могут опуститься до минус 4 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Погоду в этот день в регионе будет определять северо-восточная периферия антициклона. Существенных осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в столице составит от минус 1 до плюс 1 градуса, по области - от минус 4 до плюс 1 градуса. Атмосферное давление будет несколько повышенным, при этом уровень кислорода в приземном слое воздуха в пределах нормы.

Такие показатели характерны для третьей декады марта. Период оттепели в Москве и области в ближайшие дни продолжится. Однако до конца февраля еще ожидаются морозы.