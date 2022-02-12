РИАМО – 12 фев. Жильцам дома в Орехово-Зуеве, где произошел пожар, окажут материальную помощь. Оформление материальной помощи пострадавшим будет организовано с 11:00 13 февраля, сообщили в министерстве социального развития Московской области.

Возгорание в 12-квартирном доме №34 по улице Ленина началось в 16:10. Огонь вспыхнул на верхнем этаже либо на чердаке дома. Жильцов эвакуировали из здания. Пожар удалось локализовать на площади 900 кв. м. В результате возгорания никто не пострадал и не погиб.

Одинокие жильцы получат экстренную помощь в 50 тыс. рублей, семьям выплатят по 30 тыс. рублей на каждого.

В доме проживали 38 человек, из них 15 детей. Для них организовали обеспечение одеждой, мебелью в предоставленных квартирах.

В ходе работы штаба в маневренный фонд расселили 5 семей – 13 человек, из них 4 ребенка. Жильцам оказали помощь в предоставлении транспорта, мебели, питания, лекарств.

Остальных жильцов поселили у родственников.

Ведется работа по оформлению сгоревших личных документов, по оказанию социальной поддержки. Был создан чат с жильцами для оперативного решения вопросов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял ситуацию с пожаром на личный контроль.