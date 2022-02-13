РИАМО - 13 фев. Специалисты капитально отремонтируют уникальный светодинамический фонтан, украшающий парк музея-заповедника «Царицыно» в Москве. Работы планируют начать в октябре, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Этот фонтан пользуется большой популярностью у горожан и считается одной из самых красивых столичных достопримечательностей, он был запущен в апреле 2007 года вместе с открытием парка после масштабной реконструкции», - отметил Бирюков.

Он объяснил, что за это время покрытие парапетов и чаши в некоторых местах было разрушено, просели плиты. Также нужно заменить насосы и другое оборудование, в том числе обновить акустическую и электронную системы управления. Завершить реконструкцию фонтана планируется весной 2023 года.

«Специалисты комплекса городского хозяйства полностью заменят электронную и акустическую системы управления фонтаном, усилители мощности звука, подводные светильники светодинамической подсветки, насосное оборудование», - объяснил Бирюков.

Кроме того, приведут в порядок систему электроснабжения и водоснабжения, облицовку чаши фонтана, парапетов и лестниц, мощение вблизи сооружения.

Всего планируется заменить свыше 4 тыс. галогеновых светильников на светодиодные, 915 форсунок, 82 насоса и 35 км подводного кабеля. В конце на объекте смонтируют новую систему видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации.

Тяжелые материалы и оборудование будут перевозить с помощью самоходных паромов, поскольку пешеходные мосты не выдержат такой нагрузки.

После обновления фонтан станет ярче, появится больше вариаций эффектов игры струй, улучшится качество звука.

«Обновленные независимые линии управления световым и струйным дизайном позволят создавать практически неограниченное число художественных композиций», - заключил Бирюков.