РИАМО - 13 фев. В России в силу климатических особенностей зимние виды спорта пользуются большой популярностью. Второе воскресенье февраля традиционно посвящают празднованию национальной любви к лыжам и конькам. А еще 13 февраля появился на свет самый известный поэт-баснописец.

День зимних видов спорта

Всероссийский праздник впервые отметили в 2015 году. Тогда День зимних видов спорта выпал на 7 февраля. В качестве торжественной даты выбрали годовщину открытия сочинской Олимпиады.

Именно в зимних видах спорта Россия показывает свое мастерство на международных соревнованиях. Таланты российских фигуристов и хоккеистов широко известны, их подтверждает множество медалей.

К новому спортивному празднику часто приурочивают зимние состязания и спортивные мероприятия. Например, на вторых выходных февраля традиционно проводится «Лыжня России».

Всемирный день радио

С 2012 года по решению Генеральной ассамблеи ЮНЕСКО 13 февраля отмечается Всемирный день радио. В этот день в 1946 году впервые вышло в эфир «Радио ООН».

Даже в век цифровых технологий радио остается надежным средством связи для большой аудитории.

ЮНЕСКО призывает государства активно участвовать в этом празднике. Каждый год выбирается девиз этого дня. В 2022 году – «Радио и доверие».

День рождения Ивана Крылова

13 февраля 1769 года родился баснописец Иван Крылов. Семья Крылова всегда нуждалась, поэтому мальчик рано поступил на службу. После переезда в Петербург Крылов активно занялся самообразованием.

В 1786-1788 годах он создает цикл комедий «Сочинитель в прихожей», «Бешеная семья», «Проказники», в которых высмеивает разврат и пустоту общества своего времени. Царская семья сатиру не оценила и ему пришлось уехать из столицы.

В качестве баснописца Крылова узнают в 1809 года, когда выходит его первая книга басен. В ней истории переплетены с народными пословицами и поговорками. Сюжеты его басен не утратили своей актуальности и сегодня.

Никита-пожарник

По народному календарю 13 февраля вспоминают епископа Никиту. Он известен тем, что подвергся искушению и отказался от чтения Евангелия будучи монахом. Но бесов из него изгнали, и он «предался воздержанию и послушанию, вследствие чего превзошел многих в добродетели».

Никиту на Руси считали хранителем огня и слишком жаркого солнца. Считалось, что он при жизни мог молитвой потушить пожар и предотвратить засуху.

Приметы этого дня ожидаемо связаны с огнем. Если дрова в печи плохо горят и дымят – к оттепели, если огонь красный – к холоду.​