РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 фев. В День святого Валентина на сцене центрального парка культуры и отдыха Мытищ будет работать фотозона «Арка влюбленных», сообщается в Instagram-аккаунте окружных парков.

Помимо фото, для всех пар будет возможность пройти церемонию признания в любви.

«Ведь любовь – это праздник, который хочется запечатлеть. Признание в любви – это светлый и яркий момент для всех участников этого события», - отмечается в Instagram-аккаунте окружных парков.

Фотозона будет работать в понедельник с 9:00 до 16:00 по адресу: Мытищи, улица Мира, 2А, строение 13.