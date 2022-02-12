РИАМО - 12 фев. Пожарным удалось локализовать огонь в многоквартирном жилом доме №34, расположенном на улице Ленина в Орехово-Зуевском округе. Возгорание произошло в субботу днем, сообщается на сайте МЧС России по Московской области.

На момент прибытия пожарных горела кровля здания. К 19:55 огонь удалось локализовать на площади 900 квадратных метров.

К тушению привлекли 113 человек и 37 единиц техники, в том числе от МЧС – 16 единиц техники и 44 человека.

Из здания своевременно эвакуировали 35 человек, в том числе 5 детей. Никто не пострадал. Для жителей организовали пункт временного размещения в школе №16. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял ситуацию с пожаром на личный контроль.