РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 фев. В воскресенье в городском округе Мытищи пройдет акция, посвященная раздельному сбору вторсырья, сообщается в Instagram-аккаунте ТРЦ 4Daily.

В этот день можно будет сдать более 100 видов вторсырья - от классики (макулатура и ПЭТ) до редкостей (блистеры от таблеток и капсулы от киндеров). Прием будет проводиться по списку Собиратора.

Мероприятие пройдет у ТРЦ «4Daily» на ул. Мира, стр. 32/2. Акция по сбору вторсырья пройдет на погрузочной зоне ТРЦ со стороны ул. Колпакова с 11:00 до 13:00.

Участников мероприятия просят рассчитывать время и приходить именно в эти часы приема (не позже).

Если участники акции только начинают свой РСО-путь, а инструкция кажется им пока не совсем понятной, то следует посмотреть подсказки в сохраненных сторис «Разделяй» в аккаунте @ecooperacia и не стесняться задавать вопросы в чатах и в директ Instagram-аккаунта.

Ссылку на инструкцию, что принимается и как подготовить вторсырье, можно найти по ссылке: https://sobirator.ru/spisok/.