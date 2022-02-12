РИАМО - 12 фев. В матче 3 тура группового этапа Олимпиады в Пекине мужская сборная РФ по хоккею проиграла Чехии со счетом 5:6 в овертайме. Однако это не помешало россиянам выйти в плей-офф турнира, сообщает Газета.ru.

В матче с Чехией шайбы были заброшены Владимиром Ткачевым, Никитой Нестеровым, Кириллом Семеновым, Арсением Грицюком и Андреем Чибисовым.

В чешской сборной шайбы забросили Томаш Кундратек, Давид Крейчи, Михаэль Шпачек, Лукаш Клок, Томаш Гика и Либор Шулак.

В плей-офф турнира россияне выходят с 1 места в группе B, у команды 7 очков. В 1 матче турнира сборная РФ обыграла Швейцарию со счетом 1:0. Во 2 матче россияне встретились с командой Дании и победили со счетом 2:0.