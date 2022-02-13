РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 фев. Бесплатная тематическая экскурсия состоится в воскресенье в Центральном музее ВВС, расположенном в поселке Монино Щелкова, сообщается на сайте музея.

Запись производится в день проведения экскурсии в музее с 9:00 до 13:50. Сбор участников у кассы музея в 13:50. Билет на посещение закрытой экспозиции приобретается отдельно.

Во время экскурсии гости узнают о самолетах, участвовавших в воздушных боях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Здесь же можно увидеть легендарный самолет Ла-7, на котором трижды Герой Советского Союза летчик-ас Иван Кожедуб сбил 17 самолетов противника.

Экскурсии проходят каждое воскресенье с целью популяризации музея. Количество участников экскурсионной группы - не более 15 человек. Начало в 14:00.