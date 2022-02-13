РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. В воскресенье в подмосковном Подольске любители кинематографа смогут посмотреть «Матрицу» в рамках проекта «Я в кино», сообщается в группе «#Я_ВКИНО» в соцсети «ВКонтакте».

Проект «Я в кино» — это интерактивная смысловая площадка для общения. Участники смогут не только увидеть шедевры кинематографа, но и поделиться своими впечатлениями в прекрасной компании. Так, в воскресенье в 15:00 участники будут смотреть «Матрицу» сестер Вачовски. Дресс-код показа: черная одежда и солнцезащитные очки.

Для того, чтобы посмотреть фильм и обсудить его, необходимо зарегистрироваться. Более подробную информацию можно узнать по ссылке: https://vk.com/vkinorsm.