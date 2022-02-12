РИАМО - 12 фев. Не все положения тела во время сна одинаково полезны. Некоторые совсем не подходят и даже могут привести к развитию тяжелых болезней. Например, нежелательно спать на животе, сообщила невролог-сомнолог Елена Царева.

«При этом позвоночник находится не в физиологичном положении: одни мышцы слишком растягиваются, а другие приходят в гипертонус, это может приводить к болям в шее и голове с утра», - рассказала Царева в интервью радио Sputnik.

Негативно повлияет эта поза и на обмен веществ, поскольку в таком положении прекращается вывод вредных продуктов обмена.

«Если эти продукты обмена накапливаются, например, белок амилоид, в долгосрочной перспективе это может способствовать развитию демиелинизирующих заболеваний, например, болезни Альцгеймера», - объяснила Царева.

Не всем подойдет сон на спине, если у человека есть западение языка, то это может привести к храпу и остановкам дыхания во сне.

Полезнее всего спать на боку. Эта поза способствует здоровому обмену веществ. Однако людям с проблемами с работой сердца лучше ложиться на правый бок.