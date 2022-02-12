РИАМО - 12 фев. На 67 км Варшавского шоссе произошло столкновение 3 транспортных средств. По предварительным данным, в результате дорожной аварии погиб человек, еще 3 пострадали, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

ДТП произошло в районе пересечения Варшавского шоссе с Калужским шоссе.

По информации ведомства, причиной столкновения стало то, что один из водителей выехал на встречную полосу движения.

В настоящее время на месте работают оперативные службы Москвы. Устанавливаются причины и все обстоятельства произошедшего.