РИАМО - 12 фев. На территории Истринского лесничества нашли детенышей дикого полосатого кабана. Малыши появились на свет раньше обычного - по наблюдениям специалистов, этот вид обзаводится потомством в марте, сообщила глава Истры Татьяна Витушева.

«Всего на свет появилось пять детенышей, а в социальных сетях им уже дали имена - Шустряк, Ноздряк, Манюнь, Малыш и Хрюня», - написала Витушева под фотографией малышей в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что сфотографировать детенышей дикого животного близко довольно сложно, поскольку взрослые особи защищают потомство. Однако в этот раз удалось снять малышей.

На снимке хорошо видны пятеро маленьких полосатых кабанчиков, которые тянутся к снегу.