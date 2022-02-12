РИАМО - 12 фев. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией округа Ступино реализован земельный участок площадью 8,9 сотки для ведения личного подсобного хозяйства на Приокской улице в селе Кременье. За лот боролись 10 участников, сообщает пресс-служба комитета.

Ступино является лидером в Московской области по объему накопленных прямых иностранных инвестиций. Занимая лидирующие позиции в регионе по объему промышленного производства, округ развивает сферу торговли, услуг, социальную инфраструктуру. Учитывая эти факторы, стать владельцем недвижимости в Ступине - большая удача.

В результате конкурентной борьбы цена на участок в Кременье выросла с 415,6 тыс. до 2,2 млн рублей, превысив начальное значение более чем в 5,5 раз.

Земельный участок находится на берегу реки Оки, он располагается в застроенном жилом секторе. Рядом проходит автодорога Ступино – Городище – Озеры, в 50 км находятся трасса М-4 «Дон» и Каширское шоссе, в шаговой доступности расположены остановки общественного транспорта.

Успешно проведенные торги уже принесли дополнительный доход в бюджет городского округа Ступино в размере задатка для участия в аукционе. После подписания договора купли-продажи имущества суммарный размер дополнительного дохода в бюджет муниципалитета составит более 2 млн рублей.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки земельные участки можно на портале ЕАСУЗ.