РИАМО - 12 фев. 28 человек, эвакуированных из горящего жилого дома в Орехово-Зуеве, прибыли в пункт временного размещения, сообщили РИАМО в администрации Орехово-Зуевского округа.

Возгорание в 12-квартирном доме №34 по улице Ленина началось в 16:10. Огонь вспыхнул на верхнем этаже либо на чердаке дома. Из здания эвакуировали 37 человек, из них пятеро детей. Пострадавших нет. Для жителей подготовили пункт временного размещения в школе №16.

«Жильцов пострадавшего от пожара дома обеспечат сухпайками, также кухня начала готовить горячее питание. Из 37 эвакуированных людей в пункт временного размещения прибыло 28 человек», — сказали в администрации.

В ночное время около поврежденного огнем здания будут дежурить сотрудники полиции.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию на личный контроль. Он также поручил главе округа Руслану Заголовацкому позаботиться об эвакуированных жильцах.