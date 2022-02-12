РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. Руководителю Народного коллектива «Изостудия» ДК имени Лепсе Вере Кочетковой присвоили звание «Заслуженный работник культуры Московской области», сообщает администрация ДК.

Кочеткова является талантливым художником, чутким и отзывчивым человеком. Изостудия под ее руководством выпустила много художников, которых знают не только в России, но и во всем мире.

Коллектив Дома культуры поздравил Кочеткову с присвоением звания и признанием заслуг.