РИАМО - 12 фев. Пожарные продолжают тушить возгорание в многоквартирном доме №34 по улице Ленина в Орехово-Зуеве. Соответствующее видео есть в распоряжении РИАМО.

В кадре видно, что огонь распространился по последнему этажу и кровле четырехэтажного здания.

Видео с места событий также опубликовал в своем Instagram-аккаунте глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий. Он сообщил, что в тушении задействованы 8 пожарных расчетов. С помощью лестниц вода подается на крышу строения.

Сообщение о возгорании на улице Ленина поступило в МЧС в 16:11. Из здания эвакуировали 37 человек, 5 из которых дети. Пострадавших нет. Людей отправили в пункт временного размещения в школе №16.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию на личный контроль. Он также поручил главе округа позаботиться об эвакуированных жильцах.