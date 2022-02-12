РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. Добровольцы волонтерского движения «Милосердие-Подольск» рассказали гимназистам о своей работе, традициях и направлениях деятельности, сообщают представители движения.

В рамках предмета «Духовное краеведение Подмосковья» ученики 8 «А» класса гимназии Подольских курсантов микрорайона Климовск готовят проект для городской научно-практической конференции «Шаг в науку». Собрать материал им помогла руководитель волонтерского движения Валентина Лобанова. Она провела беседу с учащимися на тему «Православное волонтерское движение «Милосердие- Подольск« как пример добровольческой деятельности в Подмосковье».

Ребятам показали видеоролик о деятельности волонтеров при Подольском благочинии. Школьники узнали об истории создания, направлениях деятельности, традициях волонтерского движения.

Волонтеры поблагодарили преподавателя духовного краеведения в гимназии Марину Петракову за воспитание в ребятах милосердия, отзывчивости и готовности прийти на помощь.