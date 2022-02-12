РИАМО - 12 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию с пожаром в одном из многоквартирных домов в Орехово-Зуеве и поручил главе Орехово-Зуевского округа Руслану Заголовацкому позаботиться о жильцах, которые были эвакуированы.

Глава Подмосковья подчеркнул, что люди должны быть размещены и обеспечены всем необходимым на первое время.

Из горящего дома спасатели эвакуировали 37 человек, пятеро из которых дети. Пострадавших и погибших нет. Для эвакуированных жильцов развернут пункт временного размещения в школе №16.

Работает горячая линия по телефону +7 (926) 285-13-08.